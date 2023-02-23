Тремасова Екатерина Андреева

Тремасова Катерина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тремасов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно