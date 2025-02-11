Тремасова Екатерина Андреева 1763 — найти родственников по фамилии на Familio

Тремасова Екатерина Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1763

умерла 17.01.1837

Супруги
Тремасов Яков Никифоров1763 г.р.
Дети
Тремасов Петр Яковлев1784 г.р.
(Тремасова) Акулина Яковлева1791 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1784

Сын: Тремасов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Тремасова) Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тремасов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Старинная той деревни

Место жительства
1816
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Смерть
17.01.1837

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