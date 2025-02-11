Тремасова Екатерина Андреева
женский, родилась 1763
умерла 17.01.1837
Супруги
Тремасов Яков Никифоров1763 г.р.
Дети
Тремасов Петр Яковлев1784 г.р.
(Тремасова) Акулина Яковлева1791 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Тремасова) Акулина Яковлева
Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Тремасов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров
Место жительства
1795
Место жительства
1816
Смерть
17.01.1837