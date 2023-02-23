Тремасова Екатерина Андреева

Тремасова Катерина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тремасова Катерина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Тремасов Петр Яковлев

Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Акулина Яковлева

Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров

Рождение ребёнка
1792

Сын: Тремасов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Тремасов Яков Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тремасов Яков Никифоров

Смерть
Неизвестно
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