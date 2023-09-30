Тихон Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1808
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Михайла Афонасьев
Мать: Анна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Николай Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Родион Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Андреян Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Игнат Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Григорий Тихонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1770
Дочь: Маланья Тихонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Иван Тихонов
Мать ребёнка: Анна Дмитриева
Смерть
1808