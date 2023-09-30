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Тихон Михайлов

Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1752 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.
Около 1764 г.р.
Около 1767 г.р.
До 1770 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Михайла Афонасьев

Мать: Анна Никитина

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Николай Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Родион Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Андреян Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Игнат Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Григорий Тихонов

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
До 1770

Дочь: Маланья Тихонова

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Иван Тихонов

Мать ребёнка: Анна Дмитриева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1808
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

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