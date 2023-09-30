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Андреян Тихонов

Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Тихон Михайлов

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Афросинья Андриянова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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