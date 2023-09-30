Андреян Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Тихон Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Афросинья Андриянова
Мать ребёнка: не указана
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно