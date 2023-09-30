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Родион Тихонов

Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Тихон Михайлов

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Антон Родионов

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Федул Родионов

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Митрофан Родионов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья Родионова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1808
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

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