Родион Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Тихон Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Антон Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Федул Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Митрофан Родионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья Родионова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1808