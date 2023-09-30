Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1783 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Иван Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Михайлов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Михайлов

Смерть
Неизвестно
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