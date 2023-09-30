Анна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Иван Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Михайлов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Михайлов
Смерть
Неизвестно