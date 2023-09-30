Николай Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Тихон Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Степанида(1) Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Степанида(2) Николаева
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1816
РС 1816 г. Волчья Дубрава - Темяшов Н. А.
Смерть
1819
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область