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Николай Тихонов

Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Тихон Михайлов

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Степанида(1) Николаева

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Степанида(2) Николаева

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Место жительства
1816
РС 1816 г. Волчья Дубрава - Темяшов Н. А.
Смерть
1819
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

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