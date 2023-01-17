Петрова (Милова) Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: Милов Иван Симиенов
Бракосочетание
28.10.1834
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне: Иван Иванов, Алексей Иваноф, Григорий Екимоф; по невесте: Онаго ж села казенные кресьяне Иван Алексеф, Фрол Гурьяноф, Степан Иваноф, Александр Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1835
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
09.02.1838
Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
28.02.1841
Дочь: Евдокия Феодорова
Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
13.03.1846
Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
13.06.1847
Дочь: Акулина Феодорова
Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов
Смерть
Неизвестно