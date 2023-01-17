Петрова (Милова) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Милова) Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Милов Иван Симиенов

Мать: Милова Екатерина Дмитрева

Бракосочетание
28.10.1834

Муж: Петров Федор Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне: Иван Иванов, Алексей Иваноф, Григорий Екимоф; по невесте: Онаго ж села казенные кресьяне Иван Алексеф, Фрол Гурьяноф, Степан Иваноф, Александр Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
12.12.1835

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1838

Сын: Петров Никифор Феодоров

Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1841

Дочь: Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1846

Сын: Петров Никифор Гаврилов

Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.06.1847

Дочь: Акулина Феодорова

Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Матвей Феодоров

Отец ребёнка: Петров Федор Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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