Милова Екатерина Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова Екатерина Дмитрева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Петрова Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов

Рождение ребёнка
1818

Сын: Милов Степан Иванов

Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Милов Александр Иванов

Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Катерина Иванова

Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милов Никита Иванов

Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милов Иван Симиенов

Смерть
Неизвестно
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