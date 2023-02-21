Милова Екатерина Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Петрова Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Милов Степан Иванов
Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Катерина Иванова
Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милов Никита Иванов
Отец ребёнка: Милов Иван Симиенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милов Иван Симиенов
Смерть
Неизвестно