(Петрова) Анна Федорова
Место рождения
Дата рождения12.12.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1835
Отец: Петров Федор Гаврилов
Мать: Петрова Татьяна Иванова
Крещение
14.12.1835
воспреемник: Онаго ж села уедлной кресьянин Стефан Иваноф Нилоф; воспреемница - того ж села после умершаго Гаврила Алексеива Петрова дочь девица Марья Гаврилова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно