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(Петрова) Анна Федорова

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Место рождения

Новая Рачейка

Дата рождения

12.12.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1835

Отец: Петров Федор Гаврилов

Мать: Петрова Татьяна Иванова

Крещение
14.12.1835
воспреемник: Онаго ж села уедлной кресьянин Стефан Иваноф Нилоф; воспреемница - того ж села после умершаго Гаврила Алексеива Петрова дочь девица Марья Гаврилова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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