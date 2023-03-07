Мария (Марфа) Иванова
Место рождения
Дата рождения29.06.1857
Дата смерти10.09.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1857
Отец: Иван Богданов
Бракосочетание
21.01.1879
Муж: Даниил Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1880
Сын: Тимофей Данилов
Отец ребёнка: Даниил Николаев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1881
Дочь: Дария Данилова
Отец ребёнка: Даниил Николаев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1883
Сын: Павел Данилов
Отец ребёнка: Даниил Николаев
д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1885
Дочь: Анастасия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Николаев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1885
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Николаев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1887
Сын: Семён Данилов
Отец ребёнка: Даниил Николаев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1890
Сын: Фёдор Данилов
Отец ребёнка: Даниил Николаев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.09.1892
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1892
Сын: Александр Данилов
Отец ребёнка: Даниил Николаев
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.