Мария (Марфа) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Марфа) Иванова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.06.1857

Дата смерти

10.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1857

Отец: Иван Богданов

Мать: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1879

Муж: Даниил Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1880

Сын: Тимофей Данилов

Отец ребёнка: Даниил Николаев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1881

Дочь: Дария Данилова

Отец ребёнка: Даниил Николаев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1883

Сын: Павел Данилов

Отец ребёнка: Даниил Николаев

д.Солодки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1885

Дочь: Анастасия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Николаев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1885

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Николаев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.05.1887

Сын: Семён Данилов

Отец ребёнка: Даниил Николаев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Фёдор Данилов

Отец ребёнка: Даниил Николаев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.09.1892
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1892

Сын: Александр Данилов

Отец ребёнка: Даниил Николаев

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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