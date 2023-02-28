Иван Богданов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти27.11.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.07.1836
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1837
Сын: Ульян Иоаннов
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
25.06.1838
Сын: Давид Иоаннов
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
21.10.1839
Сын: Аверкий Иоаннов
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
22.05.1842
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
19.02.1844
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
06.08.1846
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
12.04.1848
Дочь: Ирина Иоаннова
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
09.04.1849
Дочь: Ирина мл
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
03.05.1850
Сын: Федосий Иоаннов
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
03.12.1853
Дочь: Варвара Иоаннова
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Рождение ребёнка
29.06.1857
Дочь: Мария (Марфа) Иванова
Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова
Смерть
27.11.1879