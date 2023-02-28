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Иван Богданов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

27.11.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Богдан

Мать: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.07.1836

Жена: Зыстенова Матрона Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.06.1837

Сын: Ульян Иоаннов

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.06.1838

Сын: Давид Иоаннов

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1839

Сын: Аверкий Иоаннов

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1842

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1844

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1846

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1848

Дочь: Ирина Иоаннова

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1849

Дочь: Ирина мл

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1850

Сын: Федосий Иоаннов

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1853

Дочь: Варвара Иоаннова

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1857

Дочь: Мария (Марфа) Иванова

Мать ребёнка: Зыстенова Матрона Гаврилова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.11.1879
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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