Анастасия Данилова
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.02.1885
Дата смерти08.03.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1885
Отец: Даниил Николаев
Мать: Мария (Марфа) Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1885
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.