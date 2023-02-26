Анастасия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Данилова

Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.02.1885

Дата смерти

08.03.1885

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1885

Отец: Даниил Николаев

Мать: Мария (Марфа) Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1885
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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