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Александр Данилов

Место рождения

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

?.09.1892

Дата смерти

11.09.1892

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Смерть
11.09.1892
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
?.09.1892

Отец: Даниил Николаев

Мать: Мария (Марфа) Иванова

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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