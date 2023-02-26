Александр Данилов
Место рожденияд.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения?.09.1892
Дата смерти11.09.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.09.1892
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
?.09.1892
Отец: Даниил Николаев
Мать: Мария (Марфа) Иванова
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.