Зубковъ Гордей
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Зубковъ Антонъ
Мать: Зубкова Авдотья Егорова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Зубковъ Никита
Мать ребёнка: Зубкова Марья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Зубковъ Афонасий
Мать ребёнка: Зубкова Марья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Зубкова Марья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Зубковъ Яковъ
Мать ребёнка: Зубкова Марья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Зубковъ Игнатий
Мать ребёнка: Зубкова Марья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Зубкова Марья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зубковъ Ларионъ
Мать ребёнка: Зубкова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Марья