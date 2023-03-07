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Зубковъ Гордей

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Зубковъ Антонъ

Мать: Зубкова Авдотья Егорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Зубковъ Никита

Мать ребёнка: Зубкова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Зубковъ Афонасий

Мать ребёнка: Зубкова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Зубкова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Зубковъ Яковъ

Мать ребёнка: Зубкова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Зубковъ Игнатий

Мать ребёнка: Зубкова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Зубкова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Зубковъ Ларионъ

Мать ребёнка: Зубкова Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Марья

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