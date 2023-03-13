Зубкова Авдотья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Авдотья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Зубковъ Варфоломей

Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Зубковъ Гордей

Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Зубковъ Маркелъ

Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубковъ Антонъ

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