Зубкова Авдотья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Зубковъ Варфоломей
Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Зубковъ Гордей
Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Зубковъ Маркелъ
Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Зубковъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубковъ Антонъ