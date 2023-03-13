Зубкова Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубкова Марья

Зубкова Марья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Зубковъ Никита

Отец ребёнка: Зубковъ Гордей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Зубковъ Афонасий

Отец ребёнка: Зубковъ Гордей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зубковъ Гордей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Зубковъ Яковъ

Отец ребёнка: Зубковъ Гордей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Зубковъ Игнатий

Отец ребёнка: Зубковъ Гордей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Зубковъ Гордей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Зубковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Зубковъ Гордей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубковъ Гордей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close