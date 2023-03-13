Зубкова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Зубковъ Никита
Отец ребёнка: Зубковъ Гордей
Рождение ребёнка
1804
Сын: Зубковъ Афонасий
Отец ребёнка: Зубковъ Гордей
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зубковъ Гордей
Рождение ребёнка
1808
Сын: Зубковъ Яковъ
Отец ребёнка: Зубковъ Гордей
Рождение ребёнка
1811
Сын: Зубковъ Игнатий
Отец ребёнка: Зубковъ Гордей
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Зубковъ Гордей
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зубковъ Ларионъ
Отец ребёнка: Зубковъ Гордей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубковъ Гордей