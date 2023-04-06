Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Семерницкий Фейб
Мать: ?
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кац Евгения
Отец ребёнка: Кац Kats Меер (Дмитрий)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кац Александр (Шура)
Отец ребёнка: Кац Kats Меер (Дмитрий)
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кац Яков
Отец ребёнка: Кац Kats Меер (Дмитрий)
Смерть
1953