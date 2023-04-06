Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза)

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Место рождения

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Семерницкий Фейб

Мать: ?

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
1898

Муж: Кац Kats Меер (Дмитрий)

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кац Евгения

Отец ребёнка: Кац Kats Меер (Дмитрий)

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кац Александр (Шура)

Отец ребёнка: Кац Kats Меер (Дмитрий)

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кац Яков

Отец ребёнка: Кац Kats Меер (Дмитрий)

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1953
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