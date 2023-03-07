Кац (Кац) Евгения
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кац Kats Меер (Дмитрий)
Мать: Кац Рахиль (Роза)
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
29.08.1926
Дочь: Госина Gosina Татьяна Tatiana
Отец ребёнка: Клугман Михаил
Развод
1934
Бракосочетание
1936
Муж: Клугман Михаил
Рождение ребёнка
08.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клугман Михаил
Смерть
1957