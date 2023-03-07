Кац (Кац) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кац (Кац) Евгения

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кац Kats Меер (Дмитрий)

Мать: Кац Рахиль (Роза)

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
1925

Муж: Соловьев (гольдберг) Solovyev (goldberg) Александр Aleksandr

Рождение ребёнка
29.08.1926

Дочь: Госина Gosina Татьяна Tatiana

Отец ребёнка: Клугман Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1934

Муж: Соловьев (гольдберг) Solovyev (goldberg) Александр Aleksandr

Бракосочетание
1936

Муж: Клугман Михаил

Рождение ребёнка
08.07.1937

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Отец ребёнка: Клугман Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1957
Москва, город федерального значения Москва
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