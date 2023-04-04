Кац Kats Меер (Дмитрий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКац Kats Меер (Дмитрий)

Кац Kats Меер (Дмитрий)

avatar

Место рождения

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кац Евзер (Александр)

Мать: Кац Kats ?

Чаусы, Чаусский район, Могилёвская область
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Бракосочетание
1898

Жена: Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза)

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кац (Кац) Евгения

Мать ребёнка: Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза)

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кац Александр (Шура)

Мать ребёнка: Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза)

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кац Яков

Мать ребёнка: Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза)

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
1941
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.