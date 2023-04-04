Кац Kats Меер (Дмитрий)
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кац Евзер (Александр)
Мать: Кац Kats ?
Работа или профессия
Неизвестно
Портной
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кац (Кац) Евгения
Мать ребёнка: Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза)
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кац Александр (Шура)
Мать ребёнка: Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза)
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кац Яков
Мать ребёнка: Кац (Симерницкая) Рахиль (Роза)
Смерть
1941
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область