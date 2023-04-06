Кац Александр (Шура)
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Кац Kats Меер (Дмитрий)
Мать: Кац Рахиль (Роза)
Рождение ребёнка
25.02.1947
Сын: Кац Дмитрий
Мать ребёнка: Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья
Смерть
1971