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Кац Александр (Шура)

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Кац Kats Меер (Дмитрий)

Мать: Кац Рахиль (Роза)

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.02.1947

Сын: Кац Дмитрий

Мать ребёнка: Софья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Софья

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья

Смерть
1971
Москва, город федерального значения Москва
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