Артемьева (Алферова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Алферова) Галина Петровна

Место рождения

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Алферов Петр Андреевич

Мать: Алферова Евдокия Савельевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Артемьев Юрий Павлович

Отец ребёнка: Артемьев Павел Васильевич

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Артемьев Бронислав Павлович

Отец ребёнка: Артемьев Павел Васильевич

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Павел Васильевич

Смерть
1965
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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