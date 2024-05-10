Артемьева (Алферова) Галина Петровна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Артемьев Павел Васильевич
Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Артемьев Бронислав Павлович
Отец ребёнка: Артемьев Павел Васильевич
Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область