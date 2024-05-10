Алферова Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Боровинских Ольга Петровна

Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Артемьева Галина Петровна

Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Алферов Александр Петрович

Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Алферов Василий Петрович

Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Алферов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов Петр Андреевич

Смерть
1928
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