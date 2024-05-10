Алферова Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Боровинских Ольга Петровна
Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Артемьева Галина Петровна
Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Алферов Александр Петрович
Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Алферов Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928