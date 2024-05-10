Алферов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Боровинских Ольга Петровна
Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Артемьева Галина Петровна
Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Алферов Александр Петрович
Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1926