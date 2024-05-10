Алферов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлферов Петр Андреевич

Алферов Петр Андреевич

Место рождения

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Алферов Андрей Иванович

Мать: Алферова Анисия Артемиевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Боровинских Ольга Петровна

Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Артемьева Галина Петровна

Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Алферов Александр Петрович

Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Алферов Василий Петрович

Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Алферов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Алферова Евдокия Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алферова Евдокия Савельевна

Смерть
1926
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close