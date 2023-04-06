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Каташевцев Юрий Евгеньевич

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Место рождения

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

21.07.1937

Дата смерти

28.07.1966

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937

Отец: Катышевцев Евгений Степанович

Мать: Катышевцева Ольга Георгиевна

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Работа или профессия
1958
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
преподаватель математики и информатики
Образование
1960
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
высшее, ИГУ, факультет математики
Рождение ребёнка
10.11.1965

Сын: Каташевцев Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.07.1966
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Радищевское кладбище
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