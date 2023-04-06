Каташевцев Юрий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1937
Дата смерти28.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937
Работа или профессия
1958
преподаватель математики и информатики
Образование
1960
высшее, ИГУ, факультет математики
Рождение ребёнка
10.11.1965
Сын: Каташевцев Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.07.1966
Похороны
Неизвестно
Радищевское кладбище