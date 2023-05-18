Катышевцева (Сахарчук) Ольга Георгиевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1911
Дата смерти18.04.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1933
Работа или профессия
1933
учитель русского языка и литературы
Образование
1933
высшее, ИГУ, факультет педагогики
Рождение ребёнка
22.07.1934
Сын: Катышевцев Борис Евгеньевич
Отец ребёнка: Катышевцев Евгений Степанович
Рождение ребёнка
21.07.1937
Сын: Каташевцев Юрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Катышевцев Евгений Степанович
Смерть
18.04.1985
Похороны
Неизвестно
Радищевское кладбище