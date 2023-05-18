Катышевцева (Сахарчук) Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катышевцева (Сахарчук) Ольга Георгиевна

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Место рождения

Гродно, Гродненская область

Дата рождения

24.09.1911

Дата смерти

18.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Гродно, Гродненская область
Бракосочетание
1933

Муж: Катышевцев Евгений Степанович

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Работа или профессия
1933
Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
учитель русского языка и литературы
Образование
1933
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
высшее, ИГУ, факультет педагогики
Рождение ребёнка
22.07.1934

Сын: Катышевцев Борис Евгеньевич

Отец ребёнка: Катышевцев Евгений Степанович

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.07.1937

Сын: Каташевцев Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Катышевцев Евгений Степанович

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
18.04.1985
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Радищевское кладбище
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