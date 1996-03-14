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Катышевцев Евгений Степанович

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Место рождения

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

05.03.1914

Дата смерти

14.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
1933

Жена: Катышевцева (Сахарчук) Ольга Георгиевна

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.07.1934

Сын: Катышевцев Борис Евгеньевич

Мать ребёнка: Катышевцева (Сахарчук) Ольга Георгиевна

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.07.1937

Сын: Каташевцев Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Катышевцева (Сахарчук) Ольга Георгиевна

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
14.03.1996
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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