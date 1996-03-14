Катышевцев Евгений Степанович
Место рождения
Дата рождения05.03.1914
Дата смерти14.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
22.07.1934
Сын: Катышевцев Борис Евгеньевич
Мать ребёнка: Катышевцева (Сахарчук) Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
21.07.1937
Сын: Каташевцев Юрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Катышевцева (Сахарчук) Ольга Георгиевна
Смерть
14.03.1996
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно