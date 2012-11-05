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Каташевцев Дмитрий Юрьевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

10.11.1965

Дата смерти

05.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1965

Отец: Каташевцев Юрий Евгеньевич

Мать: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Образование
1986
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
неполное высшее, ИГУ, физика и математика
Работа или профессия
1989
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
художник-дизайнер
Рождение ребёнка
24.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.01.2000

Сын: Каташевцев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
05.11.2012
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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