Каташевцев Дмитрий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1965
Дата смерти05.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1965
Отец: Каташевцев Юрий Евгеньевич
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
1986
неполное высшее, ИГУ, физика и математика
Работа или профессия
1989
художник-дизайнер
Рождение ребёнка
24.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.2000
Сын: Каташевцев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.11.2012
Похороны
Неизвестно