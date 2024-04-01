Пуртова (Тиунова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Тиунов Алексей
Мать: Тиунова 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пуртов Григорий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пуртов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Пуртов Григорий Гаврилович
Рождение ребёнка
09.01.1930
Сын: Пуртов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пуртов Григорий Гаврилович
Смерть
1959