Пуртова (Тиунова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуртова (Тиунова) Наталья Алексеевна

Пуртова (Тиунова) Наталья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1923 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Тиунов Алексей

Мать: Тиунова 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуртов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуртов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуртов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Пуртов Григорий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуртов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Пуртов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Пуртов Григорий Гаврилович

Рождение ребёнка
09.01.1930

Сын: Пуртов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пуртов Григорий Гаврилович

Смерть
1959

Мы используем куки для улучшения работы сайта.