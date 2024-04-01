Пуртов Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуртов Петр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пуртов Григорий Гаврилович

Мать: Пуртова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуртова Зоя Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуртова Зоя Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуртова Зоя Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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