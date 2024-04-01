Пуртов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуртова Зоя Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуртова Зоя Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пуртова Зоя Дмитриевна
Смерть
Неизвестно