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Пуртов Георгий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Пуртов Григорий Гаврилович

Мать: Пуртова (Тиунова) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пуртов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1953

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