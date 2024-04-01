Тиунова 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунова 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина (Тиунова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Тиунов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиунов Алексей

Рождение ребёнка
1877

Сын: Тиунов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Тиунов Алексей

Рождение ребёнка
1890

Сын: Тиунов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Тиунов Алексей

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пуртова (Тиунова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Тиунов Алексей

Рождение ребёнка
1899

Сын: Тиунов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Тиунов Алексей

Смерть
Неизвестно

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