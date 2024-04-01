Тиунова 1
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина (Тиунова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Тиунов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиунов Алексей
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Тиунов Алексей
Рождение ребёнка
1890
Сын: Тиунов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Тиунов Алексей
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пуртова (Тиунова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Тиунов Алексей
Рождение ребёнка
1899
Сын: Тиунов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Тиунов Алексей
Смерть
Неизвестно