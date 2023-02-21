Кривоножкова Афанасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков Иван
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кривоножков Иван Иванович
Отец ребёнка: Кривоножков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривоножков Иван
Смерть
1794