Кривоножков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Кривоножков Иван
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кривоножков Василий Иванович
Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кривоножков Семен Иванович
Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кривоножков Иван Иванович
Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1817