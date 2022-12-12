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Кривоножков Иван Иванович

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Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Кривоножков Иван

Мать: Кривоножкова Афанасия Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кривоножков Василий Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривоножков Семен Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Кривоножков Иван Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова Евдокия Филимоновна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1817
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