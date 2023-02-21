Кривоножков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасия Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кривоножков Иван Иванович

Мать ребёнка: Кривоножкова Афанасия Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова Афанасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
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