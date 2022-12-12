Кривоножков(Кривоношков) Антон Иванович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Кривоножков Иван
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кривоножков(кривоношков) Никифор Антонович
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Васса Антоновна
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кривоножков(кривоношков) Петр Антонович
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Кривоножкова Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1798