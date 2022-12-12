Кривоножков(Кривоношков) Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножков(Кривоношков) Антон Иванович

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Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кривоножков Иван

Мать: Кривоножкова Афанасия Васильевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кривоножков(кривоношков) Яков Антонович

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кривоножков(кривоношков) Никифор Антонович

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Васса Антоновна

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кривоножков(кривоношков) Василий Антонович

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кривоножков(кривоношков) Петр Антонович

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Кривоножкова Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
1798
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