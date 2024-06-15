Некрасова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти24.03.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1802
Рождение ребёнка
31.10.1804
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1806
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1808
Дочь: Некрасова Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1810
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1812
Дочь: (Некрасова) Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1813
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1815
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1817
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1819
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1821
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1824
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1828
Сын: Некрасов Александр Семенов
Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович
Смерть
24.03.1853
Причина смерти: водянкою