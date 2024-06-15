Некрасова Анна Иванова 1784 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анна Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

24.03.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Семен Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1802

Муж: Некрасов Семен Иванович

Рождение ребёнка
31.10.1804

Сын: Некрасов Иван Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1806

Сын: Некрасов Михайла Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1808

Дочь: Некрасова Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1810

Сын: Некрасов Яков Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1812

Дочь: (Некрасова) Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1813

Сын: Некрасов Алексей Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1815

Сын: Некрасов Илья Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1817

Сын: Некрасов Семен Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1819

Сын: Некрасов Алексей Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1821

Сын: Некрасов Петр Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.04.1824

Сын: Некрасов Василий Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1828

Сын: Некрасов Александр Семенов

Отец ребёнка: Некрасов Семен Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.03.1853
Причина смерти: водянкою

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