Некрасов Петр Семенов
Место рождения
Дата рождения29.10.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1821
Отец: Некрасов Семен Иванович
Мать: Некрасова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.02.1853
Рождение ребёнка
13.04.1854
Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова
Рождение ребёнка
13.06.1855
Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова
Рождение ребёнка
14.06.1856
Дочь: (Некрасова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова
Рождение ребёнка
16.10.1857
Сын: Некрасов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Некрасова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова
Рождение ребёнка
28.12.1861
Сын: Некрасов Николай Петрович
Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова
Смерть
Неизвестно