Некрасов Петр Семенов 29.10.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Петр Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.10.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1821

Отец: Некрасов Семен Иванович

Мать: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1853

Жена: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова

Рождение ребёнка
13.04.1854

Сын: Некрасов Иван Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1855

Сын: Некрасов Иван Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1856

Дочь: (Некрасова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1857

Сын: Некрасов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Некрасова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1861

Сын: Некрасов Николай Петрович

Мать ребёнка: Некрасова (Рудакова) Наталия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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