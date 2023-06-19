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Некрасов Василий Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.04.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1824

Отец: Некрасов Семен Иванович

Мать: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1851

Жена: Некрасова Татьяна Михайлова

Рождение ребёнка
24.10.1851

Сын: Некрасов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1857

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Некрасов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Михайлова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно