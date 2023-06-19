Некрасов Василий Семенов
Место рождения
Дата рождения19.04.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1824
Отец: Некрасов Семен Иванович
Мать: Некрасова Анна Иванова
Бракосочетание
22.01.1851
Рождение ребёнка
24.10.1851
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
11.06.1857
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
15.07.1861
Мать ребёнка: Некрасова Татьяна Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно