Некрасова (Некрасова) Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Татьяна Михайлова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Некрасов Михаил Васильев

Мать: Некрасова Екатерина Терентьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1851

Муж: Некрасов Василий Семенов

Рождение ребёнка
24.10.1851

Сын: Некрасов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1857

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1861

Сын: Некрасов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Некрасов Василий Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно