Некрасова (Некрасова) Татьяна Михайлова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
22.01.1851
Рождение ребёнка
24.10.1851
Отец ребёнка: Некрасов Василий Семенов
Рождение ребёнка
11.06.1857
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Семенов
Рождение ребёнка
15.07.1861
Отец ребёнка: Некрасов Василий Семенов
Смерть
Неизвестно