Некрасова (-) Екатерина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Екатерина Семенова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

02.11.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1808

Отец: Некрасов Семен Иванович

Мать: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1831

Муж: Некрасов Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.12.1831

Сын: Некрасов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1833

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1835

Дочь: Некрасова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно