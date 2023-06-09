Некрасова (-) Екатерина Семенова
Место рождения
Дата рождения02.11.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1808
Отец: Некрасов Семен Иванович
Мать: Некрасова Анна Иванова
Бракосочетание
25.01.1831
Рождение ребёнка
07.12.1831
Сын: Некрасов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1833
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1835
Дочь: Некрасова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно