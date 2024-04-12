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Некрасов Илья Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.07.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1815

Отец: Некрасов Семен Иванович

Мать: Некрасова Анна Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1844

Жена: Некрасова Марья Иванова

Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Некрасова Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1853

Дочь: Ефимия Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1854

Дочь: Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Некрасов Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1860

Сын: Некрасов Петр Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1865

Сын: Некрасов Борис Ильич

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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