Некрасов Илья Семенов
Место рождения
Дата рождения18.07.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1815
Отец: Некрасов Семен Иванович
Мать: Некрасова Анна Иванова
Бракосочетание
23.01.1844
Жена: Некрасова Марья Иванова
Бракосочетание
10.11.1846
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.07.1853
Дочь: Ефимия Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.08.1854
Дочь: Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.11.1860
Сын: Некрасов Петр Ильич
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.07.1865
Сын: Некрасов Борис Ильич
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно