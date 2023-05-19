Некрасова (Некрасова) Надежда Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1824
Бракосочетание
10.11.1846
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов
Рождение ребёнка
09.07.1853
Дочь: Ефимия Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов
Рождение ребёнка
25.08.1854
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов
Рождение ребёнка
13.11.1860
Сын: Некрасов Петр Ильич
Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов
Рождение ребёнка
19.07.1865
Сын: Некрасов Борис Ильич
Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов
Смерть
Неизвестно