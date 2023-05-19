Некрасова (Некрасова) Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Надежда Тимофеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.09.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1824

Отец: Некрасов Тимофей Гаврилов

Мать: Некрасова Евдокия Степанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Некрасов Илья Семенов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1853

Дочь: Ефимия Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1854

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Некрасов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.11.1860

Сын: Некрасов Петр Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.07.1865

Сын: Некрасов Борис Ильич

Отец ребёнка: Некрасов Илья Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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