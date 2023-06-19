Некрасова (Зютикова) Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Зютикова) Евдокия Степанова

Некрасова (Зютикова) Евдокия Степанова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

До 01.05.1845

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1815

Муж: Некрасов Тимофей Гаврилов

Рождение ребёнка
17.01.1816

Дочь: Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Некрасов Козьма Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов

Рождение ребёнка
03.05.1822

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1824

Дочь: Некрасова Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.12.1830

Сын: Некрасов Азарий Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1832

Сын: Некрасов Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Колпашникова Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 01.05.1845
Причина смерти: чахоткою