Некрасова (Зютикова) Евдокия Степанова
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиДо 01.05.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1815
Рождение ребёнка
17.01.1816
Дочь: Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
03.05.1822
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
19.09.1824
Дочь: Некрасова Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
09.12.1830
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
23.10.1832
Сын: Некрасов Дмитрий Тимофеев
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Колпашникова Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Некрасов Тимофей Гаврилов
Смерть
До 01.05.1845
Причина смерти: чахоткою