Mälkönen Vilppi Hannunpoika
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mälkönen Ville Vilpinpoika
Мать ребёнка: (Kiiski) Katri Mikontytär
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mälkönen Yrjö Vilpinpoika
Мать ребёнка: (Kiiski) Katri Mikontytär
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mälkönen Mikko Vilpinpoika
Мать ребёнка: (Kiiski) Katri Mikontytär
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Varis (Waris) (Mälkönen) Marja Vilpintytär
Мать ребёнка: (Kiiski) Katri Mikontytär
Смерть
Неизвестно