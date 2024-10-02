(Kiiski) Katri Mikontytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mälkönen Mikko Vilpinpoika
Отец ребёнка: Mälkönen Vilppi Hannunpoika
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mälkönen Yrjö Vilpinpoika
Отец ребёнка: Mälkönen Vilppi Hannunpoika
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mälkönen Ville Vilpinpoika
Отец ребёнка: Mälkönen Vilppi Hannunpoika
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Varis (Waris) (Mälkönen) Marja Vilpintytär
Отец ребёнка: Mälkönen Vilppi Hannunpoika
Смерть
Неизвестно