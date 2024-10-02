(Kiiski) Katri Mikontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kiiski) Katri Mikontytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mälkönen Mikko Vilpinpoika

Отец ребёнка: Mälkönen Vilppi Hannunpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mälkönen Yrjö Vilpinpoika

Отец ребёнка: Mälkönen Vilppi Hannunpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mälkönen Vilppi Hannunpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mälkönen Ville Vilpinpoika

Отец ребёнка: Mälkönen Vilppi Hannunpoika

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Varis (Waris) (Mälkönen) Marja Vilpintytär

Отец ребёнка: Mälkönen Vilppi Hannunpoika

Смерть
Неизвестно

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