Mälkönen Hannu Juhonpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mälkönen Hannu Juhonpoika

Место рождения

Muolaa, Finland

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mälkönen Juho Hannunpoika

Мать ребёнка: (Romu) Katri Aaprontytär

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mälkönen Vilppi Hannunpoika

Мать ребёнка: (Romu) Katri Aaprontytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Romu) Katri Aaprontytär

Рождение ребёнка
22.09.1826

Дочь: (Mälkönen) Helena Hanuntytär

Мать ребёнка: (Romu) Katri Aaprontytär

Смерть
Неизвестно

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