Mälkönen Hannu Juhonpoika
Место рожденияMuolaa, Finland
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mälkönen Juho Hannunpoika
Мать ребёнка: (Romu) Katri Aaprontytär
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mälkönen Vilppi Hannunpoika
Мать ребёнка: (Romu) Katri Aaprontytär
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Romu) Katri Aaprontytär
Рождение ребёнка
22.09.1826
Дочь: (Mälkönen) Helena Hanuntytär
Мать ребёнка: (Romu) Katri Aaprontytär
Смерть
Неизвестно