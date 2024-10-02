(Romu) Katri Aaprontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Romu) Katri Aaprontytär

(Romu) Katri Aaprontytär

Место рождения

Muolaa, Finland

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mälkönen Vilppi Hannunpoika

Отец ребёнка: Mälkönen Hannu Juhonpoika

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Mälkönen Hannu Juhonpoika

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mälkönen Juho Hannunpoika

Отец ребёнка: Mälkönen Hannu Juhonpoika

Рождение ребёнка
22.09.1826

Дочь: (Mälkönen) Helena Hanuntytär

Отец ребёнка: Mälkönen Hannu Juhonpoika

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.