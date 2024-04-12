Волкова (Рагозина) Марфа Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Рагозина) Марфа Архипова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Рагозин Архипп Алексиев

Мать: Рагозина Анна Юдина

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.02.1804

Муж: Волков Степан Лукин

Рождение ребёнка
18.06.1807

Сын: Волков Петр Степанов

Отец ребёнка: Волков Степан Лукин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1808

Сын: Волков Михаил Степанов

Отец ребёнка: Волков Степан Лукин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1809

Дочь: Зиновия Степанова

Отец ребёнка: Волков Степан Лукин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1810

Дочь: Варвара Стефанова

Отец ребёнка: Волков Степан Лукин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1813

Дочь: Плетнева Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Волков Степан Лукин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1815

Дочь: Чащина - Столбикова Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Волков Степан Лукин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1818

Дочь: Ирина Степанова

Отец ребёнка: Волков Степан Лукин

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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