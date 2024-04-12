Волкова (Рагозина) Марфа Архипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Рагозин Архипп Алексиев
Мать: Рагозина Анна Юдина
Бракосочетание
24.02.1804
Муж: Волков Степан Лукин
Рождение ребёнка
18.06.1807
Сын: Волков Петр Степанов
Отец ребёнка: Волков Степан Лукин
Рождение ребёнка
08.11.1808
Отец ребёнка: Волков Степан Лукин
Рождение ребёнка
27.10.1809
Дочь: Зиновия Степанова
Отец ребёнка: Волков Степан Лукин
Рождение ребёнка
04.12.1810
Дочь: Варвара Стефанова
Отец ребёнка: Волков Степан Лукин
Рождение ребёнка
08.01.1813
Дочь: Плетнева Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Волков Степан Лукин
Рождение ребёнка
24.10.1815
Дочь: Чащина - Столбикова Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Волков Степан Лукин
Рождение ребёнка
07.05.1818
Дочь: Ирина Степанова
Отец ребёнка: Волков Степан Лукин
Смерть
Неизвестно