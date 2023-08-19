Плетнева (Волкова) Татьяна Стефанова
Место рождения
Дата рождения08.01.1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1813
Отец: Волков Степан Лукин
Мать: Волкова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
08.10.1830
Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов
Рождение ребёнка
22.06.1833
Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов
Рождение ребёнка
24.09.1834
Дочь: Евфимия Стефанова
Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Евфросиния Степанова
Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов
Рождение ребёнка
11.07.1838
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов
Рождение ребёнка
24.07.1839
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно