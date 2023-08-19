Плетнева (Волкова) Татьяна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Волкова) Татьяна Стефанова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

08.01.1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1813

Отец: Волков Степан Лукин

Мать: Волкова Марфа Архипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1830

Сын: Плетнев Косма Стефанов

Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1833

Сын: Плетнев Сампсон Стефанов

Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.09.1834

Дочь: Евфимия Стефанова

Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Евфросиния Степанова

Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов

Рождение ребёнка
11.07.1838

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1839

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Плетнев Степан Карпов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев Степан Карпов

Смерть
Неизвестно
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