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Волков Степан Лукин

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

09.04.1829

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Волков Лука

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Волков Федор Степанов

Мать ребёнка: Волкова ?

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Васса Степанова

Мать ребёнка: Волкова ?

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Шаламова Евфимия Стефанова

Мать ребёнка: Волкова ?

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Волков Феодот Стефанов

Мать ребёнка: Волкова ?

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.02.1804

Жена: Волкова Марфа Архипова

Рождение ребёнка
18.06.1807

Сын: Волков Петр Степанов

Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.11.1808

Сын: Волков Михаил Степанов

Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1809

Дочь: Зиновия Степанова

Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1810

Дочь: Варвара Стефанова

Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1813

Дочь: Плетнева Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1815

Дочь: Чащина - Столбикова Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.05.1818

Дочь: Ирина Степанова

Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова ?

Смерть
09.04.1829
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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