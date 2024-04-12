Волков Степан Лукин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти09.04.1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Волков Лука
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Волкова ?
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Васса Степанова
Мать ребёнка: Волкова ?
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Шаламова Евфимия Стефанова
Мать ребёнка: Волкова ?
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Волкова ?
Бракосочетание
24.02.1804
Жена: Волкова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
18.06.1807
Сын: Волков Петр Степанов
Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
08.11.1808
Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
27.10.1809
Дочь: Зиновия Степанова
Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
04.12.1810
Дочь: Варвара Стефанова
Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
08.01.1813
Дочь: Плетнева Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
24.10.1815
Дочь: Чащина - Столбикова Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова
Рождение ребёнка
07.05.1818
Дочь: Ирина Степанова
Мать ребёнка: Волкова Марфа Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова ?
Смерть
09.04.1829
Причина смерти: от горячки